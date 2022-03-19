"التصديرى للكيماويات": صادرات القطاع تمثل 23% من الصادرات المصرية



أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الفترة القادمة فترة صعبة للغاية بالنسبة للصناعة المصرية وهو ما يستلزم التكاتف من قبل الجميع لتجاوز هذه الفترة، لافتا إلى أن جائحة كورونا كان لها تأثير على عدد من المصانع ونتائج الأعمال إلا أنه من ناحية أخرى مصر لم تغلق كما فعلت الكثير من الدول وهو ما مكننا من اقتحام أسواق جديدة لمنتجات دول اغلقت مصانعها، وهو ما دفعها للبحث عن إحلال وارداتها من هذه الدول بمنتجات أجود وارخص، وكانت هذه فرصة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية.

وقال خلال إطلاق الدورة الثامنة لبرنامج ازدهار لتسريع الأعمال لقطاع الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف، أن قطاع الصناعات الكيماوية من أكبر القطاعات الصناعية التي حققت نمو 2020/ 2021 وبلغت حجم صادراته خلال 2021 نحو 6.6 مليار دولار بما يمثل نحو 23% من صادرات مصر بمعدل نمو يتجاوز 46%، مشيرا إلي أن هذا في جانب كبير منه يرجع للدعم الذي قدمته الدولة لمصدريها من خلال برنامج مساندة الصادرات الجديد ودعم الشحن لإفريقيا وفتح أسواق جديدة.

قال أبو المكارم، إن قطاع الصناعات الكيماوية هو الأكبر حتي الان من حيث حجم الصادرات وعدد المصانع بما يزيد عن 20 ألف منشأة صناعية منها 13480 شركة مسجلة رسميا ونحو 8 آلاف شركة غير مسجلة.

وتابع أبو المكارم: الوقت الحالي هو أنسب وقت للتطوير فما يعيشه العالم الآن من وضع نتيجة للحرب الأوكرانية القي بتداعياته السلبية علي العالم، وهو ما انعكس في ارتفاع مستوي التضخم وارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي، وانعكس في ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع مستوي الأسعار، وهو ما يلقي بظلاله علي القدرة الشرائية للأفراد.