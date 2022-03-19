استقرت سعر الذهب في مصر اليوم السبت 19-3-2022 خلال منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 890 جنيها للجرام، بينما السعر العالمي للمعدن النفيس يسجل 1920 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 يسجل 890 جنيها

سعر الذهب عيار 18 نحو 763 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1017 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 7120 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب في البورصات العالمية مستويات غير مسبوقة يوم الثلاثاء 8 مارس 2022، إذ بلغت أونصة الذهب في التداولات 2060 دولار، وهو ما تسبب في صعود سعر جرام الذهب في مصر إلى 900 جنيها، ومنذ هذا التاريخ بدأ الذهب رحلة هبوط ملحوظة، حيث خسرت أونصة الذهب قرابة 140 دولار منذ ذلك التاريخ، لكن سعر الذهب في مصر تراجع 10 جنيهات فقط.

سعر الذهب في البورصة العالمية وفق سعر الإغلاق الأسبوعي 1920 دولار تقريبًا مقابل 2060 دولار بنسبة هبوط 7.2 % في البورصات العالمية، وهنا في مصر سجل الذهب من العيار الرئيسي 900 جنيها عندما كان الذهب في البورصة العالمية 2060 دولار، ومع هذا التراجع الكبير في أونصة الذهب العالمية لم نشهد تراجع يذكر في مصر، حيث سجل الذهب عيار 21 سعر 890 جنيها، بهبوط 10 جنيهات فقط، فما سبب عدم استجابة سعر الذهب في مصر للتراجعات العالمية.