محافظ الجيزة يتابع أعمال توسعات وتطوير طريق المنصورية بالهرم وكرداسة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال توسعات ورصف وتطوير طريق المنصورية نطاق حي الهرم ومركز ومدينة كرداسة وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

وأكد المحافظ ضرورة سرعة إنجاز أعمال رفع الرتش وإزالة العوائق التي تعترض أعمال التطوير بالتنسيق بين كافه الجهات.

وأشار المحافظ، إلى أن الطريق سيكون إضافه مرورية هامة لذلك القطاع الحيوي؛ خاصة بعد تنفيذ أعمال غلق وتحويلات مرورية بالمنطقة بالتزامن مع تنفيذ محطات مترو الأنفاق الخط الرابع.

كما تفقد المحافظ اعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع التحرير موجها مديرية الطرق وحي الدقي بسرعة انجاز الاعمال المتبقية والمتابعة مع الشركة المنفذة للالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال ووفقا للاشتراطات المحددة لها.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بطريق المريوطية نطاق فيصل بحي الهرم، مؤكدًا ضرورة إزالة كافة العوائق والتعديات على الطريق العام.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الجيزة حالة النظافة بحي الهرم بمناطق كفر غطاطي وطريق المنصورية واسفل الطريق الدائري مشددًا على تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم، وهيئة النظافة بتكثيف دوريات رفع المخلفات بذلك القطاع وعدم السملح بوجود اي مخلفات أو رتش مع محاسبة المقصرين في أداء واجبهم.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء دكتور أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، ورئيس حي الهرم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير وتوسعة الطرق والمحاور المرورية، وفتح شرايين مرورية جديدة.