حالة الطقس غدا الأحد 20-3-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

تشهد جميع أنحاء الجمهورية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، جعل المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس غدا، لتكشف هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 20 مارس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنَّه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة ليلًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط سيكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة الطقس في البحر الأحمر فيكون معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، ويكون اتجاه الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 18 09

الإسكندرية 17 10

طنطا 18 09

شبين الكوم 18 09

دمنهور 18 09

بلطيم 17 10

مطروح 17 08

السلوم 16 08

سيوة 17 07

بورسعيد 17 10

دمياط 17 10

الزقازيق 18 09

المنصورة 18 09

الإسماعيلية 18 08

السويس 19 10

العريش 16 08

رفح 16 08

رأس سدر 19 09

نخل 18 03

نويبع 21 13

طابا 18 11

كاترين 20 03

الطور 21 11

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 24 13

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 22 09

أسيوط 24 09

سوهاج 26 09

قنا 26 10

الأقصر 27 12

أسوان 29 13

إدفو 29 13

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 27 12

شلاتين 27 14

أبو رماد 27 12

حلايب 25 15

رأس حدربة 25 14