الدوري الإنجليزي.. ملخص وأهداف مباراة أستون فيلا ضد أرسنال

هناك العديد من مشجعي كرة القدم لم يتمكنون من متابعة مباراة أستون فيلا ضد أرسنال التي أقيمت ظهر اليوم السبت الموافق 19 من مارس لعام 2022 ميلاديا، ومن هنا تستعرض بوبة “الفجر” الإلكترونية لمتابعيها لكرام في السطور التالية، ملخص وأهداف مباراة أستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، بعد فوز أرسنال على أستون فيلا بهدف دون رد.

مباراة أستون فيلا ضد أرسنال

فاز فريق أرسنال على أستون فيلا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "فيلا بارك".

أهداف أستون فيلا ضد أرسنال

استحوذ فريق أرسنال على لكرة في الشطو الأول وأصبح الأكثر سيطرة من ستون فيلا صاحب الأرض، وحاول تسديد أكثر من مرة ولكنه لم ينجح في الدقائق الأولى.

ملخص مباراة أستون فيلا ضد أرسنال

وفي الدقيقة 30، نجح النجم الشاب بوكايو ساكا في تسجيل هدف التقدم لفريق أرسنال، وبعد هذه النتيجة وصل أرسنال إلي الهدف الـ 2000 في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء تبادل فريق أستون فيلا الجانب الهجومي مع أرسنال ولكنه لم ينجح في السداد.

ترتيب أرسنال وأستون فيلا في الدوري الانجليزي

بهذة النتيجة، اترفع رصيد أرسنال إلي النقطة 54 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 36 في المركز التاسع.