مطرب فرقة جنوبي الباند: نقدم أغاني نوبية تراثية وسودانية

توك شو
الفنان أحمد علي
الفنان أحمد علي
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قال الفنان أحمد علي، مطرب فرقة جنوبي باند، إنه تربي في بيت نوبي، واستمع إلى الأغاني النوبية منذ الصغر، مشيرًا إلى أنه بدأ الغناء النوبي في المرحلة الثانوية، خلال مشاركته في الإذاعة المدرسية، وفرقة المدرسة الغنائية. 

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلامية هدير الشناوي، ببرنامج "جوانا فن"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الفرقة تقدم أغاني نوبية تراثية، وبعض الأغاني السودانية، مشيرًا إلى أن الأغاني النوبية منتشرة في كل العالم، وليس في مصر فقط، معقبًا: "الأغاني النوبية فرضت نفسها على الساحة المحلية والعالمية".

وأشار إلى أنه كان يستمع أغاني الفنان محمد منير منذ الصغر، متابعًا: "كنت حابب صوته وأنا صغير، وما كنتش عارف أسمه".

الفنان أحمد علي الفنان محمد منير الأغاني النوبية برنامج جوانا فن
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