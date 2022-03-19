ينتظر عشاق كرة القدم العالمية موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني لمتابعة المباراة ضمن منافسات الدوري الإسباني في النسخة الجارية 2021-2022.

وعن موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني يوفر موقع “الفجر” الإلكتروني لقرائه الكرام التفاصيل الكاملة بجانب القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.



موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة ريال ضد برشلونة يوم الأحد القادم الموافق 20-3-2022، على ملعب "سنتياجيو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثانية عشرة مساءًا بتوقيت الإمارت

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، نظرا لنها تمتلك الحقوق الحصرية لبث منافسات الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدير ميليتاو، داني كارفخال، ديفيد ألابا، ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، فيدريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: داني ألفيش، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجي بوسكيتس، بيدري جونزاليس، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، بيير إيمريك أوباميانج، فيران توريس.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الأسباني

يتواجد فريق ريال مدريد في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني بواقع 63 نقطة، ويحتل نادي برشلونة المركز الثالث برصيد51 نقطة.