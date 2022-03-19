حالة الطقس غدا الاحد.. أمطار ونشاط للرياح وبرودة ليلا

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 20 من مارس لعام 2022، حيث يسود انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح وبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة والسواحل الشمالية ودرجات الحرارة المتوقعة

قالت الأرصاد الجوية إنه يسوط طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما تسجل درجات الحرارة في القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات

وحذرت الأرصاد الجوية من طقس السواحل الشمالية حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ويكون الطقس شديد البرودة ليلا

وعن درجات الحرارة في الإسكندرية تسجل العظمى 17 والصغرى 10 درجات، أما مطروح العظمى تصل لـ 17 درجة والصغرى 08 درجة.

حالة الطقس في محافظات الصعيد ودرجات الحرارة المتوقعة

وتوقعت الأرصاد أنه يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وتسجل سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات.

وعن درجات الحرارة في بقية محافظات الصعيد، من المتوقع أن تسجل قنا العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

وأكدت الأرصاد الجوية في بيانها ان درجات الحرارة في أسوان تسجل العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

مناطق سقوط الأمطار ونشاط الرياح غدا لأحد

وعن طقس غدا، يشهد نشاط للرياح وأمطار، حيث تتوقع الأرصاد أنه تتعرض القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وحذرت الأرصاد من تعرض المحافظات السابقة لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.