تعرف على أماكن ومواعيد انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الاثنين

ننشر لكم في السطور التالية أماكن ومواعيد انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الاثنين الموافق 21-3-2022، وفقا لما أعلنته شركة مياه القاهرة.

سبب انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الاثنين

أعلنت شركة مياه القاهرة قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، الاثنين المقبل، وذلك بسبب أعمال الإحلال والتجديد.

مواعيد انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة

يتم انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الاثنين المقبل لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعه العاشرة صباح الاثنين، وحتي الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

أماكن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الاثنين

مصر الحديدة

ميدان السباق ومتفرعاته

اسماعيل رمزي ومتفرعاته

ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته

ميدان روكسي ومتفرعاته

قصر البترون

السبع عمارات

منطقة عرفة مرسي خليل

مساكن الأميرية

الأميرية البلد

شارع الصحة ومتفرعاته

ميدان النعام

ومن جهتها، أكدت شركة مياة القاهرة، أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.