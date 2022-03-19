"دويتشه بنك": العقوبات على روسيا لها تأثير علينا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حذر رئيس مجلس إدارة مصرف "دويتشه بنك" الألماني، كريستيان زيفينج، من التعجيل بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقال زيفينج:" علينا أولا أن ندع العقوبات المعلنة تعمل"، وطالب بإجراء مراجعة بشكل دائم لما إذا كانت هناك حاجة لعقوبات أشد.

وبحسب "الألمانية"، أضاف زيفينج:" لأن هذه العقوبات لها أيضا تأثير سلبي علينا، ويجب أن نتحمله".

وفي الوقت نفسه، أوضح زيفينج: "حال اعتبرت الحكومة الاتحادية هذا الأمر (فرض عقوبات جديدة) ضروريا، سنشارك فيه".

وصرح زيفينج للصحيفة:" بالتأكيد كنا سننسحب من هناك بصورة أسرع خلال السنوات الماضية لو توافر لدينا ما نعرفه اليوم".

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