"تسرق البصر".. تحذير من طبيب عيون بشأن خطورة المياه الزرقاء (فيديو)

قال الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ العيون في القصر العيني، إن المياه الزرقاء مرض يسرق البصر، وليس له أي أعراض، وهذا المرض يعني ارتفاع ضغط العين بصورة زائدة عن الطبيعي.

وتابع "مصطفى"، خلال لقائه مع الإعلامية ولاء غانم، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن العصب البشري المسؤول عن نقل الاشارات من العين للمخ يستحمل ضغط معين بنسبة معينة، وفي حال ارتفاع الضغط، يحدث لهذا العصب تلف.

ولفت إلى أن الله عز وجل جعل لهذا العصب احتياطي كبير، ولكن المياه الزرقاء تقوم بالتخلص من هذا العصب مع مرور الوقت، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر، وهذا الامر قد يأخذ مدة لا تقل عن 15 عامًا.