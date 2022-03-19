أستاذ عيون: المياه الزرقاء مرض وراثي.. وعلاجه حال تشخيصه سهل (فيديو)

توك شو
خطورة المياه الزرقاء
خطورة المياه الزرقاء في العين
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 قال الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ العيون بقصر العيني، إن مرضى المياه الزرقاء لا يشتكون من ألم أو ضعف النظر، ولكن في أواخر المرض قد يعانوا من بعض الأعراض مثل عدم الرؤية بشكل جيد نتيجة التأثر الكبير للعصب البصري، لافتَا إلى أن تشخيص المياه الزرقاء ليس سهلًا، ولكن حال تشخيصه يكون العلاج سهل للغاية. 

 

وتابع "مصطفى"، خلال لقائه مع الإعلامية ولاء غانم، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن مريض المياه الزرقاء قد يشخص من خلال قيام ضغط العين، أو العديد من الفحوصات الأخرى، مشيرة إلى أن  مريض المياه الزرقاء يذهب إلى الطبيب ليس بسبب المياه الزرقاء، ولكن بسبب وجود حرقان في العين أو لأي سبب آخر.

ولفت إلى أن هناك البعض معرض للإصابة بالمياه الزرقاء مثل وجود الوالد أو الوالدة مصابين بهذا المرض، خاصة وأن المياه الزرقاء مرض وراثي.

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