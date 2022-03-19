تقلبات جوية وطقس سيء بداية من الاثنين المقبل.. الأرصاد تحذر

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجه من التقلبات الجوية والطقس السيئ بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 21 من مارس لعام 2022.

وعن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الاثنين المقبل إليكم التالي:

تتعرض البلاد لموجة طقس باردة

تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة.

تتعرض شمال البلاد لبرودة شديدة وتمتد للقاهرة.

تتراوح درجت البرودة من 2: 4 درجات مئوية.

انخفاض فى درجات الحرارة على جنوب البلاد الثلاثاء المقبل.

انخفاض فى درجات الحرارة على جنوب سيناء بقيم تتراوح من 4: 5 درجات.



وعن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الوفق 19 من مارس لعام 2022، إليكم لتفاصيل التالية:

ارتفاع في درجات الحرارة اليوم.

طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سينا

طقس دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس دافئ على شمال الصعيد

طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد

طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية جنوب سيناء.

حالة الطقس غدا الأحد

قالت الأرصاد الجوية إنه يسوط طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما تسجل درجات الحرارة في القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات

وحذرت الأرصاد الجوية من طقس السواحل الشمالية حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ويكون الطقس شديد البرودة ليلا

وعن درجات الحرارة في الإسكندرية تسجل العظمى 17 والصغرى 10 درجات، أما مطروح العظمى تصل لـ 17 درجة والصغرى 08 درجة.

وتوقعت الأرصاد أنه يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وتسجل سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات.

وعن درجات الحرارة في بقية محافظات الصعيد، من المتوقع أن تسجل قنا العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

وأكدت الأرصاد الجوية في بيانها ان درجات الحرارة في أسوان تسجل العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

وعن طقس غدا، يشهد نشاط للرياح وأمطار، حيث تتوقع الأرصاد أنه تتعرض القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وحذرت الأرصاد من تعرض المحافظات السابقة لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.