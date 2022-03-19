تحذير من مدرب لياقة بدنية من خطورة ممارسة الرياضة في هذه الحالة

قال محمد العجمي، مدرب لياقة بدنية وأخصائي تغذية، أن الفورمة أو الشكل المثالي للجسم، حلم يسعى له السيدات والرجال على حد سواء خاصة في فصل الصيف، وأيضا بعد فقدان الوزن يكون الهدف هو الحصول على الفورمة المناسبة لشكل الجسم وتعطيه مظهر مميز مثل أبطال الرياضة والفنانين والموديل.

وأضاف العجمي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الحدث اليوم، أنه يجب التدريب بشكل صحيح في الجيم حتى لا تحدث إصابة عضلية نتيجة الاستخدام الخاطئ للأوزان أو معدات الچيم، فلا بد من التسخين جيدا قبل بدء التمرين والتدرج في حمل الأوزان

وحذر العجمي، من خطورة ممارسة الرياضة على معدة فارغة في الصباح، موضحا أنه قد تكون الساعات الأولى من اليوم هي أفضل توقيت لممارسة الرياضة، لكنه يجب عليك تناول وجبة إفطار صحية قبل بدأ التمارين، وأنه من الضروري الاهتمام بالتغذية الصحية أثناء ممارسة الرياضة، خاصة أنواع الأطعمة ومواعيد تناولها.