عاجل.. أسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات المسائية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهدت أسعار الذهب فى مصر، اليوم السبت 19 مارس 2022، وقبيل ختام التعاملات المسائية، لتبدأ إجازة الصاغة فى مصرغدًا الأحد، استقرارًا عند مستوى 1921 دولارًا.


سعر الذهب فى مصر 

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 592جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 761 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو  888جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1014جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7154 جنيهًا.

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4440 جنيها.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 8880جنيها.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 17760جنيها.
 

سعر الذهب عالميًا 

تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.
 

وانخفض الذهب مساء أمس في آسيا، متراجعًا نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أواخر نوفمبر 2021، وقد أثرت آمال التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

 

سوق الذهب في مصر
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