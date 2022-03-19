برشلونة في ورطة بسبب أومتيتي



كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة الإسباني ورطت نفسها بسبب نجم دفاع الفريق الفرنسي صامويل أومتيتي.



وألمحت صحيفة سبورت الإسبانية أن أومتيتي جدد عقده مع برشلونة في يناير الماضي حتى صيف 2026 مع تخفيض راتبه من أجل تسجيل نجم البرسا الجديد فيران توريس.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه هناك اتجاه داخل إدارة برشلونة وهو التخلص من أومتيتي في الميركاتو الصيفي المقبل علما بأنه خاض مباراة واحدة فقط في الموسم الحالي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة ترى أن الأمر صعب لأن صامويل أومتيتي يعلم أن رحيله سيظهر مشاكله البدنية وبالتالي فلن يجد النادي الذي يقبل به في ظل وضعه الحالي مما يعرض برشلونة لخسائر متراكمة مقابل رواتب النجم الفرنسي واستمراره في قائمة البرسا دون جدوى.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أومتيتي كان في أعلى مستوياته حتى صيف 2018 عقب تتويجه بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي قبل أن تداهمه لعنة الإصابات.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أومتيتي يعاني من سلسلة من الإصابات عقب مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا ولم ينجح في استعادة مستواه الذي كان عليه قبل البطولة.

