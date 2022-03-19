مصطفى ثابت يعزي أسر شهداء "لقمة العيش" بالفيوم ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين

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الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
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ينعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، شهداء لقمة العيش الذين توفوا في حادث مروري بقرية الروبيات، التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووقع حادث مروري بقرية الروبيات، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين من قرية الروبيات، كانوا عائدين من عملهم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة، والمستشفى العام، والتأمين الصحي.

ووجه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيومم الدكتور محمد سامي التوني، معاون محافظ الفيوم بتقديم الرعاية العاجلة للمصابين وسرعة إنهاء إجراءات الدفن لحالات الوفاة.

وأعرب الدكتور مصطفى ثابت عن شكره للدكتور محمد سامي التوني على سرعة الاستجابة.

وأسماء المصابين هم: 
١- حمدي أحمد عويس.
٢- مسعود فتحي بكر.
٣- رشا علي أحمد.
٤- يوسف أحمد عدلي.
٥- محمد إبراهيم صبحي.
٦- نعمة إبراهيم صبحي.
٧- مريم إبراهيم صبحي.
٨- ريناد إبراهيم صبحي.
٩- إسلام شعبان ثابت.
١٠- يوسف ثابت عيد.
١١- أحمد عوض عبدالله.
١٢ فاضل عبد التواب عويس.
١٣- أحمد عيد محمد.
١٤- مجهول.
١٥- آدهم محمد عبدالرازق.
١٦- يوسف إبراهيم مصطفى.
١٧- محمد حميدة صبحي.

أحمد الأنصاري مصطفى ثابت محافظة الفيوم حادث مروري جريدة الفجر

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