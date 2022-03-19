حال فقدان التذكرة.. اتبع هذه الطريقة لتتجنب التعرض لدفع غرامة في المترو

خلال الأونة الأخيرة، تزايدت الرقابة على محطات مترو الأنفاق بشكل ملحوظ؛ للحد من ظاهرة عبور ماكينات التذاكر دون تذكرة.

ويتعرض الكثير من المواطنين لموقف فقدان تذكرة المترو الخاصة بهم داخل المحطات، ما يعرضهم لدفع الغرامة المالية بقيمة تصل إلى 50 جنيهًا، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق مختلفة تجنبهم التعرض لهذا الموقف.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال هذه المقالة، طرق تجنب التعرض لموقف فقدان تذكرة المترو، الذي يعرّض لدفع الغرامة المالية، وهي كالتالي:

طرق بديلة لاستخدام تذكرة المترو

هناك عدد من الطرق المختلفة التي قد يستخدمها المواطن بدلًا من تذكرة المترو اليومية، التي تجعله يدفع غرامة مالية حال فقدانها، أو حال تجاوز عدد المحطات المحدد وفق التذكرة التي قام بشرائها، وجاءت تلك الطرق لتتمثل في الآتي:

1- محفظة التذاكر الإلكترونية

تتيح محفظة التذاكر الإلكترونية للمواطنين شحن الكارت بالقيمة المالية التي يرغب بها، ليتمكن من الاستغناء عن شراء التذاكر بشكل يومي، التي قد يفقدها فيلجأ لدفع الغرامة المالية، فيقوم المواطن بشراء كارت المحفظة الذكية من أي محطة مترو، ويصل قيمة الكارت إلى 25 جنيها، ثم يقوم بشحنه بالمبلغ الذي يرغب به.

وتتميز المحفظة الإلكترونية بعدة مميزات مختلفة، إذ إنه صالح للاستخدام لمدة 5 سنوات، كما يبدأ شحن المحفظة من 10 جنيهات، وحتى مبلغ 100 جنيه، ويمكن أن يستخدم الكارت الواحد أكثر من شخص.

2- اشتراكات المترو

يمكن استخدام اشتراكات المترو بدلًا من التذكرة اليومية تجنبًا لفقدانها ودفع الغرامة المالية، كما أن اشتراك المترو يوفر الكثير من الأموال لصاحبه، إذ يحصل الراغب في الاشتراك بقيمة 500 جنيها على تخفيض بقيمة 44.5%، فيما يحصل الراغبي في شراء الاشتراك بقيمة 360 جنيها على تخفيض بنسبة 50%.