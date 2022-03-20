قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1304 مريض في بلقاس

صرح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة علاجية مجانية لقرية الروضة مركز بلقاس، وقعت الكشف الطبي على 1304 مريض خلال اليومين.

وضمت القافلة 11 عيادات متخصصة 2 باطنة، 2 أطفال، عظام،جراحة، جلدية، اسنان، نسا، تنظيم أسرة، انف واذن.

تأتي الحملات استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كافة التدابير، والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية،

وقد كان البيان الختامي كالآتي .. باطنة 235، أطفال 320، عظام 167، جلدية 192، جراحة 40، اسنان 128، نسا وتنظيم أسرة 146، انف واذن 76

كما تم إجراء 354 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 64 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 30 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 114 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 11 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 6 قرار نفقة دولة.

وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى...