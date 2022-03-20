تصادم 12 سيارة.. تفاصيل مرعبة في حادث الفيوم

كشف الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، عن تفاصيل جديدة بشأن الحادث المرعب على طريق "أسيوط - الفيوم"، والذي أسفر عن سقوط ١٧ مصابًا، ووفاة شخصين.



وأضاف "ثابت"، نقلا عن مصادر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم، أن الحادث المروع وقع بعد كارتة دهشور، عقب اصطدام ١٢ سيارة ببعضها البعض، واشتعلت النيران وتمت السيطرة على الحريق، ولكن أسفر الحادث عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم ٤ إصابات خطيرة من بين ١٧ إصابة.

من جهتها، أعلنت محافظة الفيوم، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة مستشفياتها، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية، والمستشفى الجامعي بالفيوم.

وحصلت "الفجر" على أسماء المصابين في الحادث المروع وهم؛

١- حمدي أحمد عويس.

٢- مسعود فتحي بكر.

٣- رشا علي أحمد.

٤- يوسف أحمد عدلي.

٥- محمد إبراهيم صبحي.

٦- نعمة إبراهيم صبحي.

٧- مريم إبراهيم صبحي.

٨- ريناد إبراهيم صبحي.

٩- إسلام شعبان ثابت.

١٠- يوسف ثابت عيد.

١١- أحمد عوض عبدالله.

١٢ فاضل عبد التواب عويس.

١٣- أحمد عيد محمد.

١٤- مجهول.

١٥- آدهم محمد عبدالرازق.

١٦- يوسف إبراهيم مصطفى.

١٧- محمد حميدة صبحي.