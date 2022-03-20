تصادم 12 سيارة.. تفاصيل مرعبة في حادث الفيوم

محافظات
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

كشف الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، عن تفاصيل جديدة بشأن الحادث المرعب على طريق "أسيوط - الفيوم"، والذي أسفر عن سقوط ١٧ مصابًا، ووفاة شخصين.


وأضاف "ثابت"، نقلا عن مصادر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم، أن الحادث المروع وقع بعد كارتة دهشور، عقب اصطدام ١٢ سيارة ببعضها البعض، واشتعلت النيران وتمت السيطرة على الحريق، ولكن أسفر الحادث عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم ٤ إصابات خطيرة من بين ١٧ إصابة.

من جهتها، أعلنت محافظة الفيوم، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة مستشفياتها، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية، والمستشفى الجامعي بالفيوم.

وحصلت "الفجر" على أسماء المصابين في الحادث المروع وهم؛

١- حمدي أحمد عويس.
٢- مسعود فتحي بكر.
٣- رشا علي أحمد.
٤- يوسف أحمد عدلي.
٥- محمد إبراهيم صبحي.
٦- نعمة إبراهيم صبحي.
٧- مريم إبراهيم صبحي.
٨- ريناد إبراهيم صبحي.
٩- إسلام شعبان ثابت.
١٠- يوسف ثابت عيد.
١١- أحمد عوض عبدالله.
١٢ فاضل عبد التواب عويس.
١٣- أحمد عيد محمد.
١٤- مجهول.
١٥- آدهم محمد عبدالرازق.
١٦- يوسف إبراهيم مصطفى.
١٧- محمد حميدة صبحي.

محافظة الفيوم أسماء المصابين مديرية الشؤون الصحية موقع الفجر دكتور مصطفى ثابت

مواد متعلقة

تحسن الحالة الصحية لمصابي حادث المنصورة المروع

مليون و368 ألف فتوى.. دار الإفتاء تعلن كشف حسابها لعام 2021 

إصابة 7 عمال وعاملات في انقلاب سيارة ببني سويف

سكرتير عام الفيوم المساعد يتفقد موقف سيارات الأجرة (صور)

"صحة الفيوم": تطعيم 600 ألف و977 طفلا ضد شلل الأطفال (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث أعلى كوبري هوارة المقطع بالفيوم

ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوي الغربي

تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربي.. والإسعاف تنقل المصابين
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. تعرف على خليفة حسام حسن في الاتحاد السكندري

نجم الأهلي السابق يكشف عن وجهة أشرف بن شرقي القادمة

تشكيل ريال مدريد المنتظر أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني

عاجل.. حقيقة تعرض أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للاعتداء بالضرب

محمد صلاح يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

رضا عبد العال ينصح الزمالك بالتعاقد مع نجم الأهلي

الأهلي يمهد الطريق أمام الزمالك لحسم الصفقة الكبرى

عاجل.. كيروش يُعلن القائمة النهائية لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم