أسعار الدولار اليوم الأحد 20-3-2022 مقابل الجنيه المصري

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، اليوم الأحد 20 مارس2022، نفس معدلاتها السابقة، واستقرت العملة الخضراء عن متوسط سعر 15.63 جنيها للشراء، 15.76 جنيها للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.


سعر الدولار في السوق السوداء

وعلى جانب آخر عادت السوق الموازية فى الظهور بالسوق المصري  ليصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 17.30 جنيه.

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