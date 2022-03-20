أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 20 مارس 2022

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20 مارس 2022، وذلك في ظل تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال الفترة الأخيرة وجاءت الأسعار كما يلي في ظل التحديثات الاخيرة على موةقع البنك المركزى المصري.

سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، ووفقا للأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي، فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أسعار اليورو اليوم



استقر متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند 17.30 جنيه للشراء، و17.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند 21.54 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.