أسعار العملات العربية اليوم الأحد 20 مارس 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار العملات العربية اليوم الأحد 20 مارس2022، وذلك في ظل استمرار الإجازة الرسمية للبنوك في مصر والتي تستمر يومين الجمعة والسبت، وجاء اخر تحديث للاسعار اليوم حسب موقع البنك المركزى المصركما يلي:

سعر الريال السعودي
استقر متوسط سعر الريال السعودي، عند  4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند  4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، نحو 51.46 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

 

 

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