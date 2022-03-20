سعر الروبل الروسى اليوم الأحد 20-3-2022 مقابل الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصل سعر الروبل الروسى ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكى وذلك على خلفية بدء الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وننشر فيما يلي أخر تحركات العملة الروسية أمام الدولار اليوم الاثنين 14-3-2022 وجاءت كما يلي:

 

1 دولار الأمريكي = 107 روبل الروسي 
1 روبل الروسي = 0.0096 دولار الأمريكي

 

وتستمر المحادثات بين الدبلوماسيين الروس والأوكران من أجل التوصل إلى مسودة اتفاق حول وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية والأزمة الإنسانية في أوكرانيا.


وتحدثت مصادر روسية في الآونة الأخيرة عن إحراز تقدم ملموس في المحادثات مع كييف، لكن لم يتم الإعلان عن أي اتفاق بعد.


وفي ذات السياق، يخشى مراقبون من إطالة أمد الصراع بين روسيا والغرب في أوكرانيا مما يعني  تضرر الاقتصاد العالمي وخلق أزمة لاجئين في أوروبا.

 

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة مدعومة بالتفاؤل بشأن إمكانية إنهاء الأزمة الأوكرانية.


كان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن رفع معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.25% و0.50% للسيطرة على التضخم المرتفع في أمريكا لأعلى مستوى في نحو 4 عقود، كما توقع رئيس البنك المركزي "جيروم باول" رفع الفائدة ست مرات إضافية في عام 2022.

 

 

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