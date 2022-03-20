سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 20-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 20-3-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى مصر، كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.18  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.08  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

 

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