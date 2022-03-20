أسعار اللحوم اليوم الأحد 20 مارس 2022 في السوق المحلي

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 20 مارس 2022، ذلك بعد ارتفاعها في محلات الجزارة، بنهاية الأسبوع الماضي، وتعمل الحكومة على شن الكثير من الحملات لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار قبل حلول شهر رمضان.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 20 مارس



تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 160 و170 جنيها، بينما سجل سعر كيلو المفروم بين 130 و180 جنيها، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، ووصل سعر الضاني من 160 إلى 180جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الكليو اللحم الكبير والجملي 110-140 جنيها.

أسباب ارتفاع الأسعار



وأرجع محمد وهبة رئيس شعبة القصابين، الارتفاع الملحوظ الذي تشهده اسعار اللحوم الأن إلى ارتفاع أسعار العلف التي تشهد زيادة وتغير يومي، مشيرًا إلى أن سعر العلف الممتاز وصل إلى 9000 جنيه للطن، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالشهور الماضية.

وأضاف وهبة، في تصريحات صحفية، أن الأسواق هذه الفترة تعاني من الركود وضعف الإقبال من الأفراد، موضحًا أن هناك مخزونا احتياطيا كافيا من اللحوم لشهور قادمة، وهو ما يدل على ثبات الأسعار وليس انخفاضها، متابعا: أن نسبة استيراد اللحوم من الخارج وصلت 50%، والنسبة المتبقية إنتاج محلي.

ويبلغ استهلاك مصر من اللحوم الحمراء 900 ألف طن سنويًا وهذه النسبة موزعة بين 430 ألف طن مستورد و470 ألف طن منتجة محليا.