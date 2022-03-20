الأرصاد الجوية تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم الأحد

حددت الأرصاد الجوية مناطق سقوط الأمطار اليوم الأحد، كما كشفت عن تفصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مؤكدة انخفاض درجات الحرارة اليوم.

وعن مناطق سقوط الأمطار اليوم الأحد، حذرت الأرصد الجوية من تعرض السواحل الشمالية الشرقية والغربية لأمطار خفيفة.

وتوقعت االأرصاد الجوية تعرض وسط سيناء والوجه البحري لأمطار من خفيفة لمتوسطة أحيانا، كما تتعرض القاهرة الكبرى لأمطر تكون خفيفة في فترت الليل.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط رياح على الأماكن التالية:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الشمالية

مدن القناة

وسط سيناء

وعن تفاصيل حالة الطق المتوقعة الأحد، كشفت الأرصد الجوية عن انخفاض في درجات الحرارة، على أغلب الأنحاء اليوم.

وفي السطور التالية تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس اليوم الأحد وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية:

طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى

بارد على السواحل الشمالية الغربية

بارد على شمال الوجه البحرى

بارد على السواحل الشمالية الشرقية

بارد على وسط سيناء،

دافئ على جنوب سيناء

دافئ على سلاسل جبال البحر الأحمر

دافئ على شمال الصعيد

مائل للحرارة على جنوب الصعيد



درجات الحررة اليوم الأحد

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات

قنا العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة

سانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 03