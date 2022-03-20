الصف الرابع الابتدائى 2022.. ننشر مواعيد وجدول امتحانات (فبراير ومارس)

ننشر في السطور التالية، لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي مواعيد امتحانات شهري فبراير ومارس لعام 2022.

أكدت وزارة التربية ولتعليم والتعليم الفني أن امتحنت الصف الرابع الإبتدائي شهري فبراير ومارس من المقرر أن تبدأ في 2 إبريل المقبل بمادتي العربي والتربية الدينية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تستمر في يوم 6 من نفس الشهر، حيث يكون آخر امتحان هو امتحان مادة الرياضيات.



ويوم الأحد 3 أبريل من المقرر أن يؤدي تلاميذ الصف لرابع الابتدائي، امتحان العلوم والمهارات المهنية

كما يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدئي الموافق 4 أبريل امتحان مادتي الدراسات وict، وفي يوم 5 إبريل يؤدي الطلاب اللغة الإنجليزية.

تفاصيل امتحان الصف الرابع الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم أن عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤالا، كما تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي شهري (فبراير ومارس)

السبت 2-4-2022 مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 3-4-2022 مادتي العلوم والمهارت المهنية

الاثنين 4-4-2022 مادتي الدراسات وict

الثلاثاء 5-4-2022 مادة اللغة الإنجليزية

الأربعاء 6-2-2022 مادة الرياضيات



وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، مخصص لجميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات.