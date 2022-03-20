غدا.. قطع المياه ببعض المناطق لأعمال الإحلال والتجديد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقتي الزيتون ( عزبة مرسى خليل – مساكن الأميرية – الأميرية البلد - شارع الصحة ومتفرعاته – ميدان النعام)، ومنطقة مصر الجديدة ( ميدان السباق ومتفرعاته – إسماعيل رمزی ومتفرعاته – شارع هارون ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته – روكسي ومتفرعاته – قصر البارون  - السبع عمارات)، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح غدٍ الإثنين الموافق 21/3/2022، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، وذلك لمدة ١٢ ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرًا لأعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر ۸۰۰ مم لتغذية رافع مياه الزيتون، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه بالمناطق المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي والمحمول.

 

 

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