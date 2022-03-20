"أرامكو" تتوقع ارتفاع نفقاتها الرأسمالية إلى 50 مليار دولار

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، إن نفقاتها الرأسمالية بلغت 119.6 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في عام 2021، بزيادة قدرها 18% عن عام 2020.

وأضافت الشركة، في بيان لها على موقع تداول السعودية اليوم بمناسبة إعلان نتائج العام المالي 2021، أن ارتفاع النفقات الرأسمالية في العام الماضي يعزى إلى نمو الأنشطة المتعلقة بمشاريع زيادة إنتاج النفط الخام، ومعمل غاز تناقيب، وبرامج الحفر التطويرية.

وتوقعت أرامكو السعودية، أن تبلغ النفقات الرأسمالية نحو 150 إلى 187.5 مليار ريال (40- 50 مليار دولار) في عام 2022.

ولفتت الشركة، إلى مزيد من النمو المتوقع بالنفقات الرأسمالية حتى منتصف العقد الخالي تقريبا؛ وذلك ينسجم مع إيمان الشركة بالحاجة إلى استثمارات جديدة كبيرة لتلبية الطلب المتنامي، في ظل التراجع الذي تشهده الاستثمارات في قطاع الطاقة على نطاق واسع في العالم.

وأشارت أرامكو السعودية، إلى أن متوسط إنتاج الشركة من المواد الهيدروكربونية بلغت في عام 2021 نحو 12.3 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، منها 9.2 مليون برميل في اليوم من النفط الخام، مؤكدة أن قطاع التنقيب والإنتاج يواصل تنفيذ خطط النمو الرامية إلى تعزيز إنتاجية مكامن المملكة على المدى الطويل، ويمضي قدما في تنفيذ توجيهات الحكومة بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027.

وأظهر تقرير أرامكو، ارتفاع التدفقات النقدية الحرة إلى 403 مليارات ريال (107.5 مليار دولار) في عام 2021، مقابل 184.3 مليار ريال (49.1 مليار دولار) في عام 2020.

ونوهت أرامكو السعودية، بأن الشركة تواصل المحافظة على مركز مالي قوي؛ مبينة أن مديونياتها كانت بنهاية عام 2021 بنسبة 14.2%، مقابل 23% في نهاية العام السابق.