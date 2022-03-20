انطلقت فعاليات الجولة الثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، السبت الماضي، وتم تأجيل العديد من المباريات خلال هذه الجولة، ومازالت سيطرة مانشستر سيتي على صدارة الدوري مستمرة.



وأشتد الصراع في الدوري الإنجليزي بعد اقتراب ليفربول من رصيد مانشستر سيتي وأصبح الفارق بينهم نقطة واحدة فقط، ولكن سيغيب الفريقين من فعاليات الجولة الجارية.



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الاحد 20 مارس