جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الاحد

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي
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انطلقت فعاليات الجولة الثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، السبت الماضي، وتم تأجيل العديد من المباريات خلال هذه الجولة، ومازالت سيطرة مانشستر سيتي على صدارة الدوري مستمرة.


وأشتد الصراع في الدوري الإنجليزي بعد اقتراب ليفربول من رصيد مانشستر سيتي وأصبح الفارق بينهم نقطة واحدة فقط، ولكن سيغيب الفريقين من فعاليات الجولة الجارية.


جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الاحد 20 مارس


ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل بدء مباريات اليوم الأحد 20 من شهر مارس الجاري في بطولة البريميرليج.
1- مانشستر سيتي – 70 نقطة.
2- ليفربول – 69 نقطة.
3 – تشيلسي – 59 نقطة.
4 – آرسنال – 54 نقطة.
5 – مانشستر يونايتد – 50 نقطة.
6 – توتنهام – 48 نقطة.
7 – وست هام يونايتد – 48 نقطة.
8 – وولفرهامبتون – 46 نقطة.
9 – أستون فيلا – 36 نقطة.
10 – ساوثهامبتون– 35 نقطة.
11 – كريستال بالاس – 34 نقطة.
12 – برايتون – 33 نقطة.
13 – ليستر سيتي – 33 نقطة.
14 – نيوكاسل – 31 نقطة.
15 – برينتفورد – 30 نقطة.
16 – ليدز يونايتد – 29 نقطة.
17 – ايفرتون – 25 نقطة.
18 –واتفورد – 22 نقطة.
19 – بيرنلي – 21 نقطة.
20 – نورويتش سيتي – 17 نقطة.
 

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الاحد