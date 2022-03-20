المفتي يدين بشدة هجمات الحوثيين الإرهابية على منشآت اقتصادية ومدنية سعودية

أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشدِّ العبارات الهجماتِ الإرهابيةَ الدنيئة للمليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية، التي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم الأحد، بطائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية؛ ما تسبَّب في أضرار مادية في بعض المنشآت الحيوية بالمملكة، فضلًا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.

وشدَّد مفتي الجمهورية -في بيانه اليوم الأحد- على رفضه التام لمثل هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية الآمنة، مجددًا تضامنه وتضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد فضيلة المفتي على رفض الشريعة الإسلامية لكل صور ترويع الآمنين الأبرياء والاعتداء عليهم دون وجه حق، واستنكر ما تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية لنشر الدمار وترويع الآمنين الأبرياء في المنطقة العربية.

ودعا مفتي الجمهورية إلى استمرار التكاتف العربي في مواجهة العمليات والهجمات الإرهابية الحوثية في المنطقة العربية للقضاء على مخططاتها ومؤامراتها الدنيئة لنشر الدمار والخراب في المنطقة.