ضمن إستراتيجيتها لتطوير صناعة الألبان في مصر "بيتي" تؤسس أكاديمية لتدريب المزارعين ومنتجي الألبان

وتدشن "منصة "إلكترونية تفاعلية لربط المزارعين في منظومة واحدة

• مارك وايلي الرئيس التنفيذي للشركة: نستهدف تطوير صناعة الألبان والنهوض بها.. والمزارعين على رأس أولوياتنا



في إطار استراتيجيتها الرامية لدعم وتطوير صناعة الألبان في مصر، أعلنت الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الغذائي "بيتى"، البدء في تأسيس أكاديمية بيتي لتدريب جميع أطراف صناعة الألبان، من صغار المزارعين ومديري المزارع بمختلف مراحل سلاسل الإمداد، بهدف رفع مهاراتهم وتطوير قدراتهم الإنتاجية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته "بيتي" تحت رعاية وزارة الزراعة وبحضور الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، والدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة والدكتور زايد الأسمري الملحق التجاري بالسفارة السعودية، والدكتور محمود بسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية والدكتور رضا عبد الجليل مدير الشئون الفنية بالغرفة، وذلك لتكريم أكبر عدد من مزارعي الألبان ومراكز تجميع الألبان الذين ساهموا في تحقيق التنمية المستدامة لسوق الألبان المصري، من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة.

كما دشنت "بيتي"، منصة رقمية تفاعلية، لربط المزارعين في منظومة واحدة، تمكنهم من التعرف على أحدث المستجدات والأساليب العالمية الخاصة بمراحل إنتاج الألبان المختلفة وفقا لأعلى معايير الجودة، بما يضمن تقديم الدعم اللازم لتطوير أداء المزارعين والمساهمة في تحسين عمل سلاسل الإمداد، فضلا عن تطوير المنظومة بشكل كامل عن طريق التحول الرقمي، بما يساهم في النهوض بصناعة الألبان في مصر.

من جانبه أكد مارك وايلي الرئيس التنفيذي لشركة "بيتي"، أن هذه المبادرات تأتي ضمن إستراتيجية متكاملة وضعتها الشركة للنهوض بصناعة الألبان في مصر إلى أعلى مستوى، بما يضمن منتجات ذات قيمة غذائية مرتفعة وآمنة للمستهلك، بجانب قدرة التنافسية العالية على التصدير إلى مختلف دول العالم.

فيما أوضح محمد سيف رئيس قطاع المشتريات والمشروعات الزراعية بشركة "بيتي" أن أكاديمية "بيتي" للتدريب، سوف تستعين بنخبة من الأساتذة والمتخصصين وقيادات من وزارة الزراعة للاستفادة من خبراتهم في تدريب كافة أطراف منظومة إنتاج الألبان، على أحدث سبل الإنتاج وأعلى معايير الجودة، مشيرا إلى أن "المنصة" الرقمية التفاعلية، ستساهم في سرعة التواصل والتعرف على كافة التحديات التي تواجه المزارعين في مختلف المحافظات، بما يضمن سرعة العمل على حلها، بجانب تبادل الخبرات بين المشاركين"، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الزراعة في دعم وتنمية صناعة الألبان والثروة الحيوانية، مؤكدا على ضرورة التكاتف من أجل تحقيق أفضل النتائج، سواء للمزارعين أو المصنعين أو المستهلك.

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