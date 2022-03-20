الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطر يرتفع 3.4% خلال يناير



ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطر بنسبة 3.4% خلال شهر يناير الماضي، مسجلًا 110.7 نقطة مقارنة بمستواه في يناير 2021، فيما سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 6% بالمقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

حسب البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، أمس السبت، ارتفع مؤشر الرقم القياسي في قطاع التعدين في يناير الماضي بنسبة 7.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.2%. أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد انخفضت بنسبة 8.2%.

وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2021) يلاحظ ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بقطاع التعدين بنسبة 3.6%.

وبالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.1% في يناير 2022 عن الشهر السابق (ديسمبر 2021)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في أربع مجموعات: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1%، تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.9%، وصناعة المشروبات بنسبة 1.2%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.3%.

أما الانخفاض فقد حصل في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 15.2%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.6%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.3%، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.9%.

ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاعٌ قدره 2.4% عن الشهر المناظر في (يناير 2021)؛ بسبب ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.9%، تليها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.0%، وصناعة المشروبات بنسبة 3.6%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.7%.

أما الانخفاض فقد حصل في الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 5.5%، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.6%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.6%.

وبالنسبة لقطاع الكهرباء، فقد انخفض مؤشر الإنتاج بين يناير 2022 وديسمبر 2021 بنسبة 17.1%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق في (يناير 2021) كان الانخفاض بنسبة 6.3%.

وأخيرًا، وفي قطاع الماء، عند مقارنة يناير الماضي بشهر ديسمبر 2021؛ لوحظ انخفاض في الإنتاج بنسبة 5.5%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2021) كان الانخفاض بنسبة 26.7%.

ويعكس مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء؛ وهو مؤشر كَمي قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الإنتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس.

ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%.