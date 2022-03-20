خطوات حجز شقة من وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة (التفاصيل الكاملة)

لأول مرة يتم تقسيط وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة على 30 عاما، والوحدات جاهزة للتسليم الفوري، كما أن نظام الفائدة يتراوح ما بين 3 % و8% حسب قيمة الوحدة والمشروع.

ومن المقرر أن تخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان سيكون بأسبقية الحجز.

وننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول خطوات حجز شقة من وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة:

1- حدد الوحدة والمساحة التي ترغب في حجزها قبل بدء الحجز.

2 ـ حدد المدينة التي ترغب السكن بها لاختيار المشروع المخصص لها.

3 ـ احرص علي أن يكون معك إيصال مقدم الحجز وذلك لإرفاقه مرة أخرى عند الحجز.

4 ـ استعد من خلال هذا اللينك للتسجيل في أي وقت

5 ـ اضغط على أيقونة بدء الحجز من صباح اليوم وحتى الثانية عشر منتصف الليل

6 ـ اكتب بياناتك واختر المدينة التي ترغب الإقامة بها.

7 ـ ارفق صورة من مقدم الحجز

8 ـ اختار الوحدة والمساحة

9- اضغط علي زر الاختيار لتظهر أمامك رسالة التخصيص.

المدن المتاح بها مشروع سكن مصر

أكتوبر الجديدة

العبور الجديدة

القاهرة الجديدة

المنيا الجديدة

بدر

حدائق أكتوبر

دمياط الجديدة

ناصر "غرب أسيوط"

الشروق

تخصيص يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر.

المدن المتاح بها الحجز بمشروع دار مصر

مشروع دار مصر تتراوح سماحة الوحدات ما بين 100 متر إلى 150 مترا.

السادات

15 مايو

الشروق

العاشر من رمضان

بدر

برج العرب الجديدة

حدائق أكتوبر

تخصيص يومي 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر.

المدن المتاح بها حجز الوحدات السكنية بمشروع JANNA

بالنسبة لمشروع JANNA تتراوح مساحة الوحدات ما بين 100 متر إلى 1150 مترا.

6 أكتوبر

المنيا الجديدة

القاهرة الجديدة

الشروق

العبور

تخصيص يومي 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة.

شروط التسجيل في وحدات جنة وسكن مصر ودار مصر

- تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة.

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي.

- لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد سنة عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض.

- ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.