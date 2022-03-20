ارتفاع توليد الطاقة في الصين 4% خلال شهرين





أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن توليد الطاقة في البلاد ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي، إلى 1.31 % تريليون كيلوواط/ساعة في الشهرين الأولين من عام 2022 ويأتي هذا النمو بعد تراجع على أساس سنوي بلغ 2.1 % في ديسمبر الماضي. ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد ارتفع توليد الطاقة الحرارية بنسبة 4.3 % على أساس سنوي، وقفز إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 8.2 % عن العام الماضي.



وزاد توليد الطاقة النووية والطاقة الشمسية بنسبة 9.6 % و6.5 % على التوالي، في حين انخفض إنتاج طاقة الرياح بنسبة 7.6 %، وفقا لبيانات الهيئة.