"إقبال فايز" الأم المثالية الأولى بقنا.. رفضت الزواج من أجل بناتها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، عن فوز إقبال فايز لبيب، ابنة مدينة نجع حمادي، بالمركز الثالث بمسابقة الأمهات المثاليات، على مستوى الجمهورية.

إقبال فايز لبيب، مقيمة بمركز نجع حمادي، تبلغ من العمر 54 عامًا، توفي زوجها منذ 29 عامًا، على إثر مرضه بسبب تعرضه لحادث سير، حيث كان يعمل سائقًا، تاركًا لها اثنتين من الأبناء، حيث كانت الفتاة الصغرى تبلغ من العمر عامًا واحدًا، والكبرى عام ونصف.

حصلت "لبيب"، على الشهادة الابتدائية، تزوجت وهي تبلغ من العمر 13 عاما، من سائق ملاكي، ورزقت بابنتها الأولى عام 1990، والثانية عام 1991.

توفي زوجها حينما كانت تبلغ من العمر 28 عامًا، عاشت مع الزوج في منزل العائلة بمركز فرشوط، وكان هو العائل لأسرته، وبعد وفاته تقاضت معاشه البالغ 44 جنيهًا، لتتحمل السيدة مسؤولية الأبناء وتقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت، حيث أنها راعت الزوج والأبناء لمدة عام بعد تعرضه لحادث السير.

عملت إقبال، مشرفة داخل حضانة خاصة بنجع حمادي، انتقلت للحياة والإقامة بمنزل والدها بمدينة نجع حمادي، ورفضت الزواج من أجل تربية الفتيات وتوفير احتياجاتهن، اللاتي حصلن على بكالوريوس التجارة، وتعمل حاليًا بشركة عقارات، وتبلغ من العمر 31 عامًا، والأخرى حصلت على بكالوريوس الصيدلة، وتبلغ من العمر 30 عامًا.