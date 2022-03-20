تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بأسوان (صور)

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء المحافظة والذى نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد بحضور اللواء أشرف شريف مدير الجمعية، بجانب القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والشعبية والتنفيذية والدينية.

وفى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة وجه محافظ أسوان التحية لكل شهيد على ما قدمه لبلده من التضحية بروحه الطاهرة فداءًا للوطن ليكون تجسيدًا حيًا لآسمى معانى الولاء والإنتماء لمصر وشعبها العظيم، بجانب التماسك والترابط ككيان واحد وهو الذى يؤكد عليه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المناسبات المختلفة بأننا قادرين على مواجهة أى تحديات بالإلتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة.

لافتًا إلى أنه تقدير وإعتزازًا من المحافظة لتضحيات الشهداء فقد تم أثناء تنفيذ أكبر مشروع حضارى للتطوير والتجميل وضع النصب التذكارى للشهداء فى المكان الذى يليق بهم وبتضحياتهم الغالية وذلك بوسط حديقة درة النيل وبمواجهة مبنى الديوان العام لتظل ذكراهم الخالدة دائمًا معنا فى جميع المناسبات والإحتفالات الوطنية ومنهم الجنرال الذهبى الفريق أول عبد المنعم رياض والذى كان ذكرى إستشهاده على الجبهة يومًا للشهيد، وبجواره تماثيل أخرى للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والزعيم الراحل محمد أنور السادات، وأيضًا أبن أسوان المشير الراحل محمد حسين طنطاوى

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وعلى رأس ذلك إطلاق أسمائهم على المدارس والشوارع وغيرها من المنشآت الهامة لنرد بعض الجميل لأبطالنا من شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا تشهد تضحيات بأرواح أعز الرجال الأبرار لصد كافة أشكال العنف من قوى الظلام والإرهاب، كما تشهد جبهة حرب أخرى بمشروعات تنموية فى جميع قطاعات العمل العام

والجدير بالذكر بأن إحتفال جمعية المحاربين القدماء قد أستهل فعالياته بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ الشاذلى طلحة أعقبها كلمات لوكيل وزارة الأوقاف وممثل الكنيسة الأرثوذكسية، ثم كلمة اللواء أشرف شريف والتى نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأيضًا تحيات الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء محافظة أسوان.

وأكد على الدور الهام الذى تقوم به جمعية المحاربين القدماء فى رعاية أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وتوفير كافة السبل للإهتمام بهم، وبالتوازى مع ذلك هناك تطوير مستمر لآليات ومنظومة العمل بالجمعية لتواكب مختلف التطورات على المستوى المحلى والعالمى.

فيما شهدت فعاليات الاحتفال أيضًا تكريم 10 من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، بينما تم عرض فيلم وثائقى بإسم " حلم الشهيد "، وأيضًا فقرة بعنوان " الوعى بقيمة وحب الوطن وقدره والحفاظ عليه " أعقبه قيام فرقة الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان بتقديم مجموعة من الأغانى الوطنية والحماسية

كما تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ومدير جمعية المحاربين القدماء.

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