تعرف على الأسعار الجديدة للسجائر الأجنبية في مصر

أعلنت شركة السجائر الأجنبية، «برتش توباكو»، عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها المتداولة في السوق المحلي بزيادة تتراوح بين 2 و3 جنيهات، وذلك بعد 20 يومًا من إعلان شركة الشرقية للدخان ارتفاع منتجاتها من السجائر، وفقًا لإبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.

وأشار رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إلى الأسعار الجديدة بعد الزيادة، على النحو التالي:

أسعار السجائر الجديدة

- تباع 10 علب خرطوشة من سجائر الدانهل، للمستهلك بسعر 490 جنيهًا، والعلبة الواحدة بـ 49 جنيهًا.

- تباع 10 علب خرطوشة من دانهل ماستر بليتدا، للمستهلك بسعر 410 جنيهات، والعلبة الواحدة بـ41 جنيهًا.

- تباع 10 علب خرطوشة من سجائر الكنت، للمستهلك بسعر 440 جنيهًا، والعلبة الواحدة بـ44 جنيهًا.

- تباع 10 علب خرطوشة من السجائر الفايسروي للمستهلك، بسعر 290 جنيهًا، والعلبة الواحدة بـ29 جنيهًا.

- تباع 10 علب خرطوشة للسجائر البال مال، للمستهلك بسعر 290 جنيهًا، والعلبة الواحدة بسعر 29 جنيهًا.

- تباع 10 علب خرطوشة من السجائر الرويالز، للمستهلك بسعر 210 جنيهات، والعلبة الواحدة بـ21 جنيهًا.

وكانت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» (الحكومية)، قد قامت بزيادة أسعار 10 أنواع سجائر، منذ نحو 20 يومًا.

أسعار السجائر المحلية

وأفاد رئيس شعبة الدخان، بأن السجائر المحلية تباع الآن بعد الزيادة الأخيرة للشركة الشرقية للدخان، والتي أعلنت في بداية الشهر الجاري، بنحو 19.5 جنيه لـ بوسطن، وبلمونت بـ19.5 جنيه، وكليوباترا – كينج سوبر بـ18.5 جنيه، وكليوباترا – سوفت كوين تباع 19 جنيهًا، وكليوباترا بوكس 20 جنيهًا، وكليوباترا سوبر 21 جنيهًا بوكس تباع بـ11.5 جنيه.