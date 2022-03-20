موانئ البحر الأحمر تتداول 470 شاحنة وأكثر من 40 ألف طن بضائع



شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 40184 طن بضائع عامة ومتنوعة و470 شاحنة و60 سيارة.

وذكر بيان هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الصادرات شملت تداول 38507 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و222 شاحنة و10 سيارات ملاكي، بينما شملت حركة الواردات تداول 1677 طن بضائع عامة ومتنوعة و248 شاحنة و50 سيارة ملاكي.

وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنات و49 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 59 شاحنة وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 60 شاحنة ودليلة بحمولة 96 شاحنة والسفينة أمينة بحمولة 37000 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان، وغادرته السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال 81 شاحنة بحمولة 1603 أطنان بضائع عامة و74 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1507 أطنان بضائع عامة.