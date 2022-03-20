غدًا.. بدء أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الروماني

تنعقد يوم غد الاثنين، أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الروماني، بتنظيم مشترك من جمعية رجال الأعمال الأردنيين والسفارة الرومانية في عمان، وجمعية التعاون الاقتصادي الروماني الأردني.



وقالت جمعية رجال الأعمال في بيانها، اليوم الأحد، إن المنتدى سيتضمن تعريف القطاع الخاص الروماني بأهم الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية التي تقدمها مختلف المناطق الحرة والتنموية، بالإضافة إلى الإعفاءات التي يتيحها قانون الاستثمار الأردني للمستثمرين. كما ستعقد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال ومستثمرين من كلا البلدين في قطاعات الزراعة والمواد الغذائية، والخدمات المالية والتمويل، والنقل والتجارة العامة، وحلول تنقية المياه، وشركات الأمن والحماية ومستلزماتها، ومنتجات البحر الميت والعناية بالبشرة، وصناعة الرخام، وصناعات الهيدروليك.



وسيزور الوفد الروماني شركة المدن الصناعية الأردنية في الموقر، ومجمع الملك الحسين للأعمال، وسيجري تأسيس مجلس أعمال أردني روماني مشترك مع جمعية التعاون الاقتصادي الروماني الأردني، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين، إلى جانب بحث إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وبناء شراكات استراتيجية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.