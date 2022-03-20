"الفجر" في منزل الأم المثالية بالغربية: "بعت ذهبي لمساندة زوجي" (فيديو وصور)

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الأم المثالية وأسرتها
الأم المثالية وأسرتها
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قالت هناء حصان ٥٥ عاما، الأم المثالية فى محافظة الغربية، إنها تشعر بحالة كبيرة من الفرحة بعد اختيارها الأم المثاليه فى الغربية لعام ٢٠٢٢ مؤكدة أنها مرت برحلة كفاح كبيرة طيلة حياتها.

وأكدت حصان لـ” الفجر” أن زوجها توفى منذ ٧ سنوات وأنها عاشت رحلة عناء خلال حياتها منذ زواجها حيث كان زوجها لم يوفق فى أى عمل وقامت ببيع ذهبها للمساعدة معه فى مصاريف المعيشة..

إضافة إلى وفاة نجلتها الكبرى بعد ١٠ شهور من زواجها في ليلة القدر، وأكدت أن وفاة نجلتها أصابتها بحالة كبيرة من الحزن الشديد.

الأم المثالية جريدة الفجر محافظة الغربية

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