827 مليون درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال فبراير 2022

بلغت التصرفات العقارية في امارة عجمان ما قيمته 827 مليون درهم درهم خلال شهر فبراير الماضي محققة نموا بنسبة 4.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

‎وكشف التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 665 عملية تداول موضحا ان منطقة الباهية شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 45 مليون درهم.

‎وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن النتائج الإيجابية التي حققها السوق العقاري في الامارة تعكس مدى جاذبية عجمان للإستثمارات العقارية بمختلف أنواعها وأحجامها وذلك بالنظر للعديد من المقومات الهائلة وعناصر الجذب وجودة العيش والحياة في الإمارة بإعتبارها عاملًا رئيسيًا في زيادة تدفق السكان والمستثمرين من مختلف الجنسيات لمزاولة أعمالهم في شتى القطاعات ضمن بيئة مهيأة وظروف مناسبة لتحقيق النجاح والأهداف المرجوة.

‎وأشار المهيري إلى أن تقرير الدائرة سجل خلال نفس الفترة 164 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 172 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 20.6 مليون درهم في منطقة "الجرف الصناعية 1" وجاء حي "الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولًا يليه كلمن "الزاهية" و"العالية".