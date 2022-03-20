غرفة الفجيرة: السعادة بصمة ثابتة في مجتمع الإمارات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن قيادة الدولة الرشيدة، كانت ولازالت تحرص على تحقيق كل ما من شأنه إسعاد المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة في مختلف جوانب الحياة، مشيرا إلى أن الإمارات حافظت على هذا النهج منذ إرساء دعائم الإتحاد، حتى أصبحت السعادة بصمة ثابتة في مجتمع الإمارات.

وقال الشيخ سعيد الشرقي - في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للسعادة - إن احتفالات الإمارات بهذا اليوم وهي على عتبة الخمسين عامًا القادمة بخطط ومشاريع استراتيجية، تكتسب أهمية خاصة، حيث تهدف إلى إكمال المسيرة التي بدأها ورسخها، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تسعى قيادتنا لتكون الإمارات ضمن أوائل دول العالم الأكثر سعادة وتقدمًا وإزدهارًا.

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