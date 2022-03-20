اليابان: استثمار 42 مليار دولار في الهند خلال السنوات الخمس المقبلة

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده ستستثمر 42 مليار دولار في الهند على مدى السنوات الخمس المقبلة في العديد من القطاعات بدءً من تطوير البنية التحتية الحضرية وصولا إلى الطاقة الخضراء.



وأوضح كيشيدا خلال لقاءه نظيره الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي أمس، أن الخطة الاستثمارية ستحقق فوائد ضخمة للبلدين.



وأضاف أن الجانبين أكدا التزام اليابان والهند بتعزيز العلاقات الأمنية عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وبلغت الاستثمارات اليابانية في الهند 32 مليار دولار بين عامي 2000 و2019، خاصة في قطاعات السيارات والمعدات الكهربائية والاتصالات والكيماويات والتأمين والأدوية، بينما تجاوزت التجارة الثنائية بين البلدين في الفترة 2019-2020 تجاوزت 11.87 مليار دولار، وفقا لبيانات حكومية.