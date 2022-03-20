محافظة القاهرة تدفع بـ 30 أتوبيسا لتخفيف الكثافة أمام محطات المترو المنقطع عنها الكهرباء

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدفع بعدد ٣٠ أتوبيس نقل عام قابلة للزيادة، لنقل المواطنين من أمام محطة مترو حلمية الزيتون حتى محطة سراي القبة لمجابهة كثافات الركاب المتواجدين أمام المحطات والناتجة عن انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة حلمية الزيتون لحين إصلاح العطل.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أعلنت عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة فى الاتجاهين وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية فى منطقة الحلمية والناتج عن سقوط لوح معدنى من كوبرى السيارات بمنطقة الحلمية.



