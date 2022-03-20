محافظة القاهرة تدفع بـ 30 أتوبيسا لتخفيف الكثافة أمام محطات المترو المنقطع عنها الكهرباء

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدفع بعدد ٣٠ أتوبيس نقل عام قابلة للزيادة، لنقل المواطنين من أمام محطة مترو حلمية الزيتون حتى محطة سراي القبة لمجابهة كثافات الركاب المتواجدين أمام المحطات والناتجة عن انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة حلمية الزيتون لحين إصلاح  العطل.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أعلنت عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة فى الاتجاهين وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية فى منطقة الحلمية والناتج عن سقوط لوح معدنى من كوبرى السيارات بمنطقة الحلمية.


 

اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ محافظ القاهرة المترو المواصلات اتوبيسات

مواد متعلقة

برلماني: برنامج تكافل وكرامة أنجح برامج الحماية الاجتماعية منذ 2017
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. تشافي يُعلن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

نجم منتخب مصر.. الزمالك يتحرك لحسم صفقة نارية

في غياب بنزيما.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي في الكلاسيكو

تطور مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان

تغير مفاجئ.. مرتضى منصور يتخذ قرار مثير بشأن نجم الزمالك

عاجل.. الزمالك يسعى للتعاقد مع نجم الاتحاد السكندري

منبوذ برشلونة مرشح للعب في أتلتيكو مدريد

الحكم في قضية الخطيب ضد مرتضى منصور 17 أبريل