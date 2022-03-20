الغرف التجارية: استقرار أسعار السلع الاستراتيجية إنجاز

قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك 27 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية تشارك في معارض "أهلًا رمضان"، بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الدفاع، والداخلية.

وتابع "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، ان جميع الجهات تتعاون لإتاحة أكبر قدر من السلع بأسعار مخفضة، لأن هذا من شأنه أن يدفع السلع في المحلات خارج المنظومة لخفض الاسعار، مشيرًا إلى أن الدولة لديها مخزون كبير من القمح، خلاف الانتاج المحلي الذي يقدر بـ10 مليون طن، وهذا من شأنه أن يكفي احتياجات مصر حتى نهاية هذا العام.

ولفت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على اسعار الحبوب على مستوزى العالمي، خاصة ان روسيا وأوكرانيا تستحوذا على 35% من انتاج القمح عالميًا.

وأشار إلى أن هناك لجنة من مجلس الوزراء تتابع يوميًا الاسواق، مطالبًا المستهلكين عدم شراء كميات كبيرة، خاصة ان السلع متوفرة في الأسواق، لافتَا إلى أن الأسعار لم تشهد زيادات بالصورة التي كان يتوقعها البعض، والاسعار مستقرة خاصة السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والمكرونة والدواجن واللحوم،وهذا في حد ذاته انجاز.