الغرف التجارية: فئة ضعيفة من التجار تعمل على احتكار السلع (فيديو)

توك شو
محمد المصري
محمد المصري
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قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك فئة ضعيفة من التجار تعمل على احتكار السلع، وهذا أمر غير مقبولة، مطالبًا المستهلك  بالدخول إلى أكثر من محل تجاري لشراء السلع بسعر أرخص.

 

 وتابع "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن المشاركة في معارض أهلًا رمضان  منتشرة في كافة المحافظات، والغرف التجارية تقيم أكثر من معرض،  خلاف وجود المجمعات الاستهلاكية والشوادر التي تقام في القرى والنجوع، كما ان القوات المسلحة لديها ما يقرب من 1000 سيارة متنقلة، لافتَا إلى ان هناك تنسيق كامل للوصل بالسلع بأسعار مخفضة لقرى ومحدودي الدخل. 

 

وعن تحدد سعر الخبز السياحي:" قال هذا الامر ليس تسعيرًا، ومن حق الدولة تحديد سعر الخبز في ظل الازمة الراهنة"، لافتَا إلى أن الدولة ستقوم بتوفير الدقيق للمخابز السياحية بأسعار معينة لبعي الخبز بسعر محدد، والمخبز الذي لن يلتزم سيخرج من المنظومة.

 وأشار إلى أن العالم أجمع يمر  بأزمة اقتصادية كبيرة،  والجميع يتعاون من أجل المرور من هذه الازمة، متوجهًا بالشكر للغرف التجارية في كل المحافظات، لأنهم يتنافسون في تقديم الخدمة للمواطن البسيط، وهذا أكبر نجاح للوطن وللحكومة المصرية. 

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