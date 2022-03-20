ألمانيا تطالب بمحادثات جديدة حول اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

نقلت صحيفة هاندلسبلات الألمانية اليوم الأحد عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر مطالبته بمحادثات جديدة للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، راميًا إلى إحياء مناقشات أوقفها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال وزير مالية الدولة ألمانيا "يجب أن نستأنف المفاوضات حول اتفاق للتجارة الحرة عبر المحيط الأطلسي. صار واضحًا، خاصة الآن خلال الأزمة (الأوكرانية)، كم هي مهمة التجارة الحرة مع الشركاء حول العالم الذين يشاركوننا قيمنا".

وأنهى ترامب المفاوضات حول ما يسمى شراكة التجارة والاستثمار عبر المحيط لأطلسي وعوضًا عن ذلك ركز على عدد من النزاعات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان، لم ترد السفارة الأميركية في برلين مباشرة على اقتراح ليندنر لكنها قالت إن مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي القائم حاليًا يضمن أن سياسات التجارة والتكنولوجيا تدعم نموا واسع النطاق.

وأضافت "تُبين الأزمة الحالية أن الولايات المتحدة وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، شركاء لا غنى عنهم".