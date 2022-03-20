الحاصلة على المركز الأول للأم المثالية لشهيد القوات المسلحة: "مكنتش مصدقة"(فيديو)

علقت أمل محمد، على حصولها المركز الأول للأم المثالية لشهيد القوات المسلحة، قائلة: " تفاجأت بتليفون من شؤون ضباط القوات المسلحة، يبشرني بهذا الخبر، ولم أكن أصدق في البداية".

وتابعت "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد،: "المفاجأة كانت جميلة جدًا، وأول ما سمعت الكلام ده فرحتي بابني الشهيد، كرماته ما زالت حولي طوال الوقت، نجلي استشهد منذ 7 سنوات، وبركاته وكرماته ما زالت حولي، مبسوطة من طبطبة ربنا عليها، وطبطبة الدولة".

وأضافت: "أشعر بالرضا، ومتأكدة من حب ربنا ليا، اللي أنا فيها منحة من عند ربنا مش محنة أبدًا، الجنة ثمنها غالي جدا، ومش هنوصلها بالساهل".